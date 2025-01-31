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Haberler Beşiktaş BOTAŞ 78-69 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

BOTAŞ 78-69 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Beşiktaş'ı 78-69 mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 20:39
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BOTAŞ 78-69 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Beşiktaş'ı 78-69 mağlup etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Münevver Özemre

BOTAŞ: Allen 20, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Cuic 2, Dantas 26, Cave 17, Büşra Akbaş 5, Işık Su Güven 2, Buket Ünal, Melike Yalçınkaya

Beşiktaş: Peterson 12, Winterburn 15, Elif Bayram 12, Krajisnik 14, Fagbenle 16, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-35

3. Periyot: 65-57

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