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Haberler Beşiktaş Twente 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Twente 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa'ya veda etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 00:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 01:12
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Twente 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Twente deplasmanına konuk oldu. Play-off umutları için kritik önem taşıyan mücadelede Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa serüvenine veda etti. Twente ise aldığı bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek play-off biletini kaptı.

İLK YARI: TWENTE BASKILI, GOL YOK

Maçın ilk yarısında Twente daha üstün bir oyun sergilese de iki ekip de yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. 18. dakikada Ltaief'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap'ın şutu auta giderken 27. dakikada Van Rooij'un sert şutunda kaleci Mert Günok önemli bir kurtarış yaptı.

Beşiktaş ise 29. dakikada Masuaku ile gole yaklaşsa da kaleci Unnerstall bu pozisyonda gole izin vermedi. İlk yarı, iki takımın da gol atamadan soyunma odasına gitmesiyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI: KRİTİK HATA VE TWENTE'NİN GOLÜ

İkinci yarıya Ciro Immobile'nin sakatlığı nedeniyle Semih Kılıçsoy'u oyuna alarak başlayan Beşiktaş, maçın 76. dakikasında savunmada yapılan bir hata sonucu geriye düştü. Salah-Eddine'nin sol kanattan içeri çevirdiği topa penaltı noktasında düzgün bir vuruş yapan Rots, Twente'yi 1-0 öne geçirdi.

84. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşunda top kaleci Unnerstall'ın müdahalesiyle kornere çıktı. Beşiktaş, son dakikalarda beraberlik golünü arasa da aradığı golü bulamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Bu sonuçla Twente, 10 puana ulaşarak play-off turuna yükselirken, Beşiktaş 9 puanla ilk 24 dışında kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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