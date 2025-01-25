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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Paul Onuachu hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Paul Onuachu hamlesi!

Solskjaerli Beşiktaş, Southampton’un daha önce Trabzonspor’da kiralık oynayan golcüsü Onuachu ile görüşmelere başladı. İyi bir teklif yapan yönetim futbolcudan haber bekliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Paul Onuachu hamlesi!

Bılbao karşısında takımın gösterdiği performans ve alınan skordan sonra Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim şimdi ve gelecek sezon için kesenin ağzını açtı. İddialı bir takım kurmak için harekete geçen Beşiktaş, Teknik Direktör Solskjaer'in talimatları doğrultusunda listedeki oyuncularla temas kurmaya başladı. İngiliz spor basınından alınan duyumlara göre daha önce bordo-mavili takımda kiralık oynayan ve Southampton'a geri dönen forvet oyuncusu Paul Onuachu'ya siyah-beyazlı yönetimin bu sezon için kiralık teklifinde bulunduğu belirtildi. Sonrasında ise gelecek sezon için futbolcu ile anlaşma yoluna gidileceği ifade edildi.

ONUACHU TAM BİR PİVOT SANTRFOR

Paul Ebere Onuachu. Baş mevkii santrfor. Sağ ayağını kullanıyor. Uzun boyu nedeniyle hava hakimiyetine sahip futbolcu pivot golcü olarak da oynayabiliyor. Nijer Milli Takımı'nda da forma giyen Onuachu, Danimarka'nın Midtjylland alt yapısında yetişti. En büyük sükseyi Southampton'a transfer olarak yaptı. Daha önce Genk'te forma giydi. Bir dönem Trabzonspor'da kiralık oynadı. Southampton'da 14 maça çıktı. 1 gol attı. Atletik yapısı, fizik ve kondisyonu ile rakip savunmaları oldukça yıpratan bir futbol tarzına sahip olan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi 2026'da bitiyor. Onuachu da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

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