Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Maçın favorisi yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, zor bir maç olacağını ancak kazanarak play-off turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı, Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergilediklerini belirten Oosting, "İsteğimiz bir tur daha atlamak. Zor olacak ama bunu istiyoruz. Sahamızda oynamamız güzel olacak. Hücum odaklı oynayacağız. Play-off turuna yükselmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğuna vurgu yapan Joseph Oosting, "Yeni bir teknik direktörleri var. Ekstra 6 numara ile oynuyorlar. Maçın favorisi yok. İki takımın da hedefi aynı. Daha cesaretli oynamalıyız. Beraberlik de bize yaramıyor. Galip gelerek play-off turuna çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan 23 yaşındaki stoper Mees Hilgers'in yarın forma giyeceğini kaydetti.

Michel Vlap: "Savaşacağız ve kazanacağız"

Twente'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Michel Vlap, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri performanstan gurur duyduklarını dile getirdi.

Güçlü bir takımla karşılaşacaklarını aktaran Vlap, "Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Kendimizi gösterebildik. UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansımızdan gurur duyuyoruz. Daha fazla puan alabilirdik. Bunun için üzgünüz. Kendimizi gösterdik. Elimizden geleni yaptık. Her maçtan zevk aldık. Yarın tek hedefimiz var. Savaşacağız ve kazanacağız. Takım halinde oynarsak çok şey başaracağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.