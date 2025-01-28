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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 14:26
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Beşiktaş Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Twente şehrine gidecek.

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