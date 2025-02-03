Beşiktaş Cher Ndour ayrılığını resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Beşiktaş, Cher Ndour'un ayrılığını TFF'ye bildirdi.

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan 20 yaşındaki merkez orta sahanın Fiorentina'ya transfer olması bekleniyor.

Oyuncunun sezon sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Paris Saint-Germain'in kiralık kotasında yer açmak için bonservisiyle birlikte Fiorentina'ya satıldığı belirtildi.

Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla 22 maçta görev alırken 1 gol ve 2 asist yapmıştı.