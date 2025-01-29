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Abdülkadir iddiası
Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş'ın, Hull City'de oynayan Abdülkadir Ömür ile ilgilendiği iddia edildi. F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğunu İngiliz ekibinde bu sezon 20 lig maçında forma giyen Abdülkadir skor katkısında bulunamadı. Ilıcalı'nın bu transferde kolaylık sağlaması beklenirken, Beşiktaş yönetimi oyuncuyu Cengiz de olduğu gibi kiralamak istiyor. Oyuncunun performansına göre transferi düşünecek olan yönetim, Abdülkadir ile sezonu kurtarmak istiyor.
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