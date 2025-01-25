Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Serdal Adalı söz vermişti
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, seçim öncesi Serdal Adalı'nın sözleşme iyileştirme sözü verdiği Gedson Fernandes'in menajeriyle görüşmeler yaparak yıldız futbolcunun maaşında artış sağlamaya yönelik adımlar atıyor. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:55
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Fernandes'in yıllık maaşının 1.7 milyon euro'dan 2 milyon euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.
Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanıp imzaların atılması öngörülüyor.
Bu sezon 29 maça çıkan Gedson Fernandes, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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