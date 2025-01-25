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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Serdal Adalı söz vermişti

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Serdal Adalı söz vermişti

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, seçim öncesi Serdal Adalı'nın sözleşme iyileştirme sözü verdiği Gedson Fernandes'in menajeriyle görüşmeler yaparak yıldız futbolcunun maaşında artış sağlamaya yönelik adımlar atıyor. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:55
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Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme iyileştirmeye hazırlanıyor

Beşiktaş, Mert Günok'un ardından bir futbolcusuyla daha sözleşme yenilemeyi planlıyor.

Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme iyileştirmeye hazırlanıyor

Başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesinde Gedson Fernandes'e sözleşme iyileştirmesi yapma vaadinde bulunduğu belirtilmişti.

Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme iyileştirmeye hazırlanıyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Gedson Fernandes'in menajeri İstanbul'a gelerek sözleşme üzerinde görüşmeler yapacak.

Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme iyileştirmeye hazırlanıyor

Fernandes'in yıllık maaşının 1.7 milyon euro'dan 2 milyon euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.

Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme iyileştirmeye hazırlanıyor

Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanıp imzaların atılması öngörülüyor.

Beşiktaş Gedson Fernandes ile sözleşme iyileştirmeye hazırlanıyor

Bu sezon 29 maça çıkan Gedson Fernandes, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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