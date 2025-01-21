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Haberler Beşiktaş Yeni hocayla ilk idman

Yeni hocayla ilk idman

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Club ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni sözleşme imzalayan Norveçli Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Kartal, Athletic Club maçı hazırlıklarını, bugün saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile Jonas Svensson saat 16.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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Yeni hocayla ilk idman

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Club ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni sözleşme imzalayan Norveçli Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kartal, Athletic Club maçı hazırlıklarını, bugün saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile Jonas Svensson saat 16.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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