Beşiktaş arayışta

Teknık direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Razvan Lucescu, Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic, Felix Magath, Markus Gidsol gibi birçok ismi gündemine alan siyah-beyazlı yöneticiler Roger Schmidt'i listenin başına koydu. Siyah-beyazlılar, Alman teknik adam ile anlaşabilmek için şartları zorluyor. Bu arada Dortmund'un Türk teknik patronu Nuri Şahin de Kara Kartal'ın radarına takıldı. Siyah beyazlı yönetimin, Bundesliga'da üst üste yenilgiler alsa da takımı Avrupa'da iyi bir yerde tutan Şahin'i gelecek sezon için düşündüğü iddia edildi.

HEDEF SCHMİDT VE SİEGBERT

Beşıktaş, teknik direktör adaylar arasında listenin bir numarası olan Roger Schmidt ile yaptığı görüşmede, beklentilerin üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Siyahbeyazlı yöneticiler maliyeti düşürerek Alman teknik direktörü ikna etmeye çalışıyor. Kara Kartal'ın hedefi Schmidt'i takımın başına getirip, scout şefi Martin Siegbert ile anlaşmak olacak. Başkan Adalı'nın en büyük arzusu Alman ekolüne dönmek. Başkan Adalı hem Roger Schmidt hem de Martin Siegbert ile görüşmelerini sürdürüyor.

SON ADAY ALLEGRI

Beşıktaş'ın Massimiliano Allegri ile de görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Eğer Alman ekolünden bir teknik adam ile anlaşma sağlanmaz ise Beşiktaş'ın İtalyan teknik adama döneceği ifade edildi. Bu yüzden Allegri ile temas halinde kalındığı söylendi. Son olarak Juventus'u çalıştıran Allegri; Milan, Cagliari, Sassuolo, Lecco, Grosseto, SPAL ve Aglianase'de de görev yaptı. İtalyan teknik direktör, kariyeri boyunca Serie A'da 6 şampiyonluk yaşadı. 57 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, İtalya Kupası'nı beş, İtalya Süper Kupası'nı ise üç kez kazandı.