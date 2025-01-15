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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde: İşte ayrılacak 4 isim!

Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde: İşte ayrılacak 4 isim!

Son dakika Beşiktaş haberi | Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı’nın liderliğinde kritik bir sürece hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk olarak takımda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yollar ayrılacak, böylece hem kontenjan boşaltılacak hem de transfer için kaynak yaratılacak. İşte ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak o isimler... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde: İşte ayrılacak 4 isim!

Bu sezon tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bu zorlu süreci en az hata ve hasarla atlatmak için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, şampiyonluk şansı mucizelere kaldığı için temkinli hareket ediyor. İlk olarak takımda düşünülmeyen yabancı futbolcularla yollar ayrılacak. Böylece hem yeni isimler için yabancı kontenjanında yer açılacak hem de önemli bir maddi kaynak yaratılacak.

4 OYUNCUYA İZİN ÇIKTI

Listenin ilk sırasında taraftarla arasındaki ipler kopma noktasına gelen Masuaku yer alıyor. Oyuncunun menajeri Yunan takımlarıyla görüşmelerde bulunuyor. Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini geri çeviren Başkan Adalı, doğrudan satış yapmak istiyor. Onana ve Chamberlain'e de kulüp bulmalarını söyleyen siyah-beyazlı yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak ara transfer döneminin önünü açacak.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta rekor bir ücretle transfer edilen ancak bir türlü beklentileri veremeyen Al-Musrati'nin de bileti kesildi. 11 milyon Euro artı 2 milyon da bonus karşılığında transfer edilen Libyalı oyuncudan en az zararla çıkış yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, 10 milyon seviyesinde bir teklif bekliyor. Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren yönetim, 10 milyonu gördüğü anda oyuncusuyla yolları ayıracak.

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