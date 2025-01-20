Athletic Bilbao'dan Beşiktaş paylaşımı: Şampiyonlar arasında savaş!

UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar, yeni formattaki 7. maçlarını oynamaya hazırlanıyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da La Liga ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.

Karşılaşmaya günler kala, Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Şampiyonlar arasında savaş" notu ile paylaşılan gönderi, Türk futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

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