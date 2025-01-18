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Haberler Beşiktaş Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 21:33
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Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE UDUOKHAI'NİN AÇIKLAMALARI

"İyi bir takıma karşı oynadık, Samsunspor iyi bir takım. Kırmızı karttan sonra oyun değişti, daha fazla alan bulmaya başladık. Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz de savunmada hayatını verdi. 1-0'ı bulamadığımız için üzgünüz."

"Bugün bizim için kolay olmadı, zemin de bizi zorladı. İşin ritim ve öz güven tarafı da var. Golü bulsaydık maça daha da bağlanabilirdik. Fırsatlar da bulduk açıkçası, Semih ile gole yaklaştık. Tekrar söylemek lazım, rakibimiz çok iyi savunma yaptı."

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