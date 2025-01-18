BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Halim Okta: Şanssız bir gündü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Halim Okta karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE HALİM OKTA'NIN SÖZLERİ

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Bu maçta son haftalara göre oynadığımız en tempolu maçlardan birisini oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı yönünde de iyiydik İyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçı böyle bir oyunun sonunda kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüz."

"ŞANSSIZ BİR GÜNDÜ"

"Vuruşlarda rakibin ayağına çarpan toplar oldu, onlar gol olabilirdi. Uzun süre gol olmaması oyuncularda baskı yaratabilir, bazen topun da istemesi gerekiyor. Şanssız bir gündü, olmadı." ifadelerini kullandı.