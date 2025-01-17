TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan kanat hamlesi! Taha Ali...

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında toparlanma sürecine girmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşarak sezonu bir önceki sezon yaptığı gibi iki kupayla kapatmak istiyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Kara Kartal, ara transfer döneminde özellikle kanatlarını güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'ın hedefinde ise Malmö'de forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Taha Ali'nin yer aldığı iddia ediliyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan 1.74 boyundaki oyuncu, Galatasaray maçında aldığı sürede yaptıklarıyla dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ın sözleşmesi 2026'da bitecek olan Taha Ali için teklif yapması bekleniyor.