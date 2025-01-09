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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

TRANSFER HABERİ | BeşiktaşFenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Devre arasında kadroya yapılacak takviyeler ile sezonun ikinci yarısında vites arttırmayı hedefleyen Trendyol Süper Lig devleri, transfer listeleri doğrultusunda yoğun mesailer harcıyor. Ligin İstanbul temsilcilerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise listesinde bulunan o oyuncudan kötü haber geldi. Hangi takıma gelecek derken imzayı atıyor... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:54
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri arasındaki yarış, saha içinde olduğu kadar saha dışında da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Son şampiyon Galatasaray'ı devirerek kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transferleri için yoğun mesai harcanıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'na Sivasspor deplasmanında galibiyet ile başlayan Beşiktaş'ta ise kadroya yapılacak takviyeler ile geçen sezon kazanılan 2 kupa tekrarlanmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Bu doğrultuda Serdar Topraktepe ve yeni yönetim, taraftarların da talebi doğrultusunda kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Öte yandan Jose Mourinho da kanatları güçlendirmek üzere kollarını sıvamışken iki takım, aynı oyuncuda bir araya gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Bu isim, Premier Lig devlerinden Manchester United'da forma giyen Amad Diallo...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

22 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Oyuncuya Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte bir çok takım talip olmuşken planları suya düşürecek o gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin ESPN'den derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Amad, Anfield'da Liverpool ile 2-2 berabere kalınan maçta attığı beraberlik golü de dahil olmak üzere bu sezon 28 maçta 6 gol kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fildişili yıldız için devre arası ayrılık ihtimalleri konuşuluyor ancak United'ın oyuncunun sözleşmesini 12 ay uzatma opsiyonu bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Ruben Amorim, Liverpool maçı öncesinde basına yaptığı açıklamada Diallo ile ilgili yeni kontrat sinyalleri vermişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu için opsiyonu devreye sokmaktan vazgeçip bunun yerine oyuncuya yeni bir uzun vadeli sözleşme sunduğu açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Haberde ayrıca Amad Diallo'nun yeni sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu. Anlaşmanın detayları resmi olarak henüz açıklanmasa da 2030 yılına kadar süreceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Diallo, Manchester Derbisi'nde dakika 90'da attığı gol ile galibiyeti getirmişti. (2-1)

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Nefes kesen maçta attığı golün ardından yıldız oyuncu, yaptığı kutlamada Arda Güler'den ilham aldığını söylemiş ve Türk basınında bu sözleri yoğun ilgi görmüştü.

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