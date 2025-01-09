TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor

Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu için opsiyonu devreye sokmaktan vazgeçip bunun yerine oyuncuya yeni bir uzun vadeli sözleşme sunduğu açıklandı.

Haberde ayrıca Amad Diallo'nun yeni sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu. Anlaşmanın detayları resmi olarak henüz açıklanmasa da 2030 yılına kadar süreceği iddia ediliyor.