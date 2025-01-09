TRANSFER HABERİ | Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken... Sözleşme imzalanıyor
Devre arasında kadroya yapılacak takviyeler ile sezonun ikinci yarısında vites arttırmayı hedefleyen Trendyol Süper Lig devleri, transfer listeleri doğrultusunda yoğun mesailer harcıyor. Ligin İstanbul temsilcilerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise listesinde bulunan o oyuncudan kötü haber geldi. Hangi takıma gelecek derken imzayı atıyor... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda Serdar Topraktepe ve yeni yönetim, taraftarların da talebi doğrultusunda kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
Öte yandan Jose Mourinho da kanatları güçlendirmek üzere kollarını sıvamışken iki takım, aynı oyuncuda bir araya gelmişti.
Bu isim, Premier Lig devlerinden Manchester United'da forma giyen Amad Diallo...
22 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyordu.
Oyuncuya Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte bir çok takım talip olmuşken planları suya düşürecek o gelişme yaşandı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin ESPN'den derlediği o haber...
Amad, Anfield'da Liverpool ile 2-2 berabere kalınan maçta attığı beraberlik golü de dahil olmak üzere bu sezon 28 maçta 6 gol kaydetmişti.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fildişili yıldız için devre arası ayrılık ihtimalleri konuşuluyor ancak United'ın oyuncunun sözleşmesini 12 ay uzatma opsiyonu bulunuyordu.
Ruben Amorim, Liverpool maçı öncesinde basına yaptığı açıklamada Diallo ile ilgili yeni kontrat sinyalleri vermişti.
Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu için opsiyonu devreye sokmaktan vazgeçip bunun yerine oyuncuya yeni bir uzun vadeli sözleşme sunduğu açıklandı.
Haberde ayrıca Amad Diallo'nun yeni sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu. Anlaşmanın detayları resmi olarak henüz açıklanmasa da 2030 yılına kadar süreceği iddia ediliyor.
Diallo, Manchester Derbisi'nde dakika 90'da attığı gol ile galibiyeti getirmişti. (2-1)
Nefes kesen maçta attığı golün ardından yıldız oyuncu, yaptığı kutlamada Arda Güler'den ilham aldığını söylemiş ve Türk basınında bu sözleri yoğun ilgi görmüştü.
DİĞER