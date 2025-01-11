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Haberler Beşiktaş Ben ne yaptığımı biliyorum

Ben ne yaptığımı biliyorum

Beşıktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek, camiaya hizmet edebilecek hoca arayışımız var" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Ben ne yaptığımı biliyorum

Beşıktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek, camiaya hizmet edebilecek hoca arayışımız var" dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Adalı, Şu anda takımı Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin çalıştırdığının altını çizen Başkan Adalı, "Ben ne biliyorum. Bu konuda tecrübem var. Şu anda bir teknik direktörümüz var. Teknik direktör konusunda hiç acele etmeyeceğim. Panik halinde hoca getirmeyeceğim" dedi. Son olarak scout şefi göreviyle ilgili açıklamalar yapan Adalı, "Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. 1-2 gün de kaldı. Onunla ilgili konuda da şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. O da sözleşmesi ile ilgili konuyu çözdüğü anda onu da açıklayacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.

YÖNETİME BÜYÜK ŞOK

Beşıktaş'ta futbolcuların geçmişe dönük tüm alacakları ödendi. Başkan Serdal Adalı genel kuruldan önce verilen sözü yerine getirerek takıma toplam 13 milyon euro tutarında ödeme gerçekleştirdi. Yapılan bu yüklü ödemeyle birlikte finansal fair-play kapsamında UEFA ile problem yaşanması tehlikesi de ortadan kalktı. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde borçsuzluk belgesini UEFA'ya göndereceği aktarıldı. Sezon sonuna kadar takıma yaklaşık 40 milyon euro daha ödenmesi gerektiği bildirildi.

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