TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Vincenzo Montella hamlesi! Serdal Adalı'dan TFF'ye flaş teklif

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör konusunda sürpriz bir hamle yaptı. Adalı, A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

İZİN ÇIKMADI

Takvim'in haberine göre, Adalı'nın yapılan zirvede Hacıosmanoğlu'na Montella'nın hem Türkiye'yi hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasını teklif ettiği ancak Hacıosmanoğlu'nun bu teklifi reddettiği öğrenildi.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Montella için olumsuz geri dönüş alan Serdal Adalı'nın teknik direktör konusunu kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği ve listesindeki diğer teknik adamlar ile görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik adam adayları arasında yer alan Graham Potter da West Ham United ile sözleşme imzaladı.

MURAT YAKIN DA LİSTEDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın takımın başına yurt dışında görev yapan bir teknik adam getirebileceği de gelen bilgiler arasında. Bu doğrultuda İsviçre'yi çalıştıran Murat Yakın'ın da Adalı'nın listesinde yer aldığı öğrenildi.

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İtalyan Teknik Direktör Montella Türkiye'nin başında 19 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.