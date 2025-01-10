  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Vincenzo Montella hamlesi! Serdal Adalı'dan TFF'ye flaş teklif

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Vincenzo Montella hamlesi! Serdal Adalı'dan TFF'ye flaş teklif

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte başkan Serdal Adalı, bu doğrultuda sürpriz bir hamle yaptı. Adalı'nın Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Vincenzo Montella hamlesi! Serdal Adalı'dan TFF'ye flaş teklif

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı teknik direktör konusunda sürpriz bir hamle yaptı. Adalı, A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

İZİN ÇIKMADI

Takvim'in haberine göre, Adalı'nın yapılan zirvede Hacıosmanoğlu'na Montella'nın hem Türkiye'yi hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasını teklif ettiği ancak Hacıosmanoğlu'nun bu teklifi reddettiği öğrenildi.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Montella için olumsuz geri dönüş alan Serdal Adalı'nın teknik direktör konusunu kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği ve listesindeki diğer teknik adamlar ile görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş'ın teknik adam adayları arasında yer alan Graham Potter da West Ham United ile sözleşme imzaladı.

MURAT YAKIN DA LİSTEDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın takımın başına yurt dışında görev yapan bir teknik adam getirebileceği de gelen bilgiler arasında. Bu doğrultuda İsviçre'yi çalıştıran Murat Yakın'ın da Adalı'nın listesinde yer aldığı öğrenildi.

19

İtalyan Teknik Direktör Montella Türkiye'nin başında 19 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
Ezeli rakiplerin Danso düellosu!
DİĞER
Bundesliga Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maç günü: BVB-Bayer Leverkusen maçı hangi gün, saat kaçta, nerede yayında?
Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan N.Forest'ın teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Daha Eski
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:24
Konyaspor deplasmanda güldü! Konyaspor deplasmanda güldü! 01:24