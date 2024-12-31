TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jacob Ondrejka harekatı!

Seçim heyecanını atlatan Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başladı. Hem kanat hem de forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar Belçika'nın Royal Antwerp FC takımında oynayan Jacob Ondrejka'yı gündemine aldı. Kulübüyle Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol açığın menajeri Martin Klette ile irtibata geçen Kara Kartal'ın kurmayları ara transfer döneminde genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. HEM bu sezon hem de gelecek sezonu göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına hız veren yeni yönetim, genç ve kaliteli yıldızları takıma katacak. Ondrejka bu isimlerin başında geliyor. İsveçli futbolcu, özellikle orta saha oyuncusu olarak dikkat çeken ve potansiyelini kanıtlayan bir isim. İsveç'in çeşitli yaş altı milli takımlarında da görev yapan Ondrejka, Avrupa'da daha büyük bir külpte oynama arzusunda. Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmaya yönelik görüşmeler yapıyor ve transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Antwerp ile olan sözleşmesi Haziran 2028'te sona erecek 22 yaşındaki sol açık, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 20 maçta 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.