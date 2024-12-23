Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan Serdal Adalı katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı'nın özellikle hoca konusundaki o sözleri dikkat çekti.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

"EDIN TERZIC İLE GÖRÜŞTÜM"

"Edin Terzic bizim yabancı alternatiflerimizden biriydi. Görüşmede Tottenham ile bir anlaşma beklediğini söyledi. 'Çok da severek gelirdim. Beşiktaş'ı çok iyi takip ediyorum. Sevdiğim bir camia' dedi. Ama Tottenham'la görüşmesi... Beşiktaş öyle birilerini bekleyecek durumda değil. 'Orası olmazsa buraya gelirim' gibi bir durum benim tarzım değil. O defter kapandı."

"SERGEN HOCA ŞU AN DOĞRU DEĞİL"

"Sergen hocaya ben de olumlu bakıyorum ama geçirdiğimiz bir kaos ortamı var ve bu ortamda gelmesi de doğru olmaz. Kendi futbol planımızı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Sergen hocayla masaya oturup resmi bir görüşme yapmadık. Telefon 'şöyle mi olur, böyle mi olur' diye konuştuk. Bundan sonra Beşiktaş'ta uygulayacağımız kesin bir sistem var, kesin kararları var bunun. Yaptığımız planlar var. Bu planlara da Sergen hoca 'evet' derse biz Sergen hocayla çalışırız. Ama su an yaptığımız planı, programı, hazırlıkları Sergen Hoca'ya göre yapmıyoruz. Burası Beşiktaş, her zaman Beşiktaş'ın bir alternatifi, bir B planı olur. Ama yaptığımız planı Sergen Hoca'ya detaylıca anlatınca eminim onun da aklına yatacaktır."

ADAMA TRAORE VE YUSUF SARI

"Transferler öyle topla, tüfekle, bandoyla yapılmaz. Oyuncuyu uçağa bindirdikten sonra KAP'a bildiririz. Adama Traore ile ilgilenmiyoruz. Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. 'Onunla ilgilenir misiniz?' diye bir soru geldi. İlk önce şu hoca ve seçimi kazanalım gerisi kolay."