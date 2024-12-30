Beşiktaş'ın 37. Başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş'ın seçiminde Serdal Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'i geride bırakarak başkanlığa seçildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı. Daha önce 3 kez seçime katılan Serdal Adalı Beşiktaş'ın 37. Başkanı oldu. Yeni Başkan Adalı seçim zaferini şu sözlerle dile getirdi: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın Başkan seçilmenin gururunu yaşıyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, koymaya devam edeceğim. Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün! Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak!"

TÜM PLANLARIMIZ HAZIR

Camiayı yeniden bir araya getireceğini söyleyen Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, "Kulübümüzde son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden yakalayacağız. İstikrar adına 3.5 yıllık güzel bir planla geliyoruz. Futbol takımını yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Yapmamız gereken takviyeler ve adımlar hazır. Ara dönemdeki transferler, sponsor desteği ile kasamızdan bir kuruş çıkmadan yapılacak" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, "Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 50 milyon Euro'yu ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'ı Bankalar Birliği borcundan kurtarmak olacak. Bunu da bahsettiğimiz gayrimenkul projesi ile yapacağız. Borcu, borç ile kapatamazsınız" diye konuştu.

YÜCEL, ADALI'YI TEBRİK ETTİ

Hüseyin Yücel, başkanlık yarışındaki rakibi Serdal Adalı'yı tebrik ederken, seçim sürecinde yaşananlar nedeniyle eleştirdi. "Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım" diyen Yücel, "Her dönemde 'Son seçimim' deyip, yine hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

ADAYLARDAN BİRLİK MESAJI

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. Genel kurulda başkan adayları Adalı ile Yücel, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kongre üyelerinin tezahüratları üzerine Adalı ve Yücel bir araya gelerek, kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı. Başkan adaylarının buluştuğu esnada üyeler de 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

ADALI VE YÜCEL 7 NUMARALI SANDIKTA OYUNU KULLANDI

Kongrede başkan seçilen Serdal Adalı ve eski başkan Hüseyin Yücel, 7 numaralı sandıkta oyunu verdi. Adalı ve Yücel, yaptığı açıklamada, kongrenin Beşiktaş'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü oldu. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsak da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki yeni bir rekora imza attık" diye konuştu.

ÇEBİ DE TERCİHİNİ YAPTI

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. 3 numaralı sandıkta kullanan oyunu veren Ahmet Nur Çebi, herhangi bir açıklama yapmadı. Birçok genel kurul üyesi de Ahmet Nur Çebi'yle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi.

REKOR K ATILIM

Siyah beyazlı kulüpte, genel kurula katılım rekoru da kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü seçimli genel kurula 13 bin 158 kişi oy kullandı. Kulübün daha önce rekor katılımı, geçen yıl düzenlenen seçimlerde gerçekleşmişti. 3 Aralık 2023'te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.

BAŞKANLARI BIR ARAYA GETIREĞIM

Yeni Başkan Serdal Adalı, "Hüseyin Yücel çok iyi bir kardeşimizdir, kendisini de çok severim. Yılbaşından sonra da eski başkanları bir araya getirerek görüşme gerçekleştireceğim" dedi.