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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi ameliyat oldu

Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi ameliyat oldu

Beşiktaş'ta genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi ameliyat oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 15:26
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Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi ameliyat oldu

Beşiktaş, genç fotbolcusu Serkan Emrecan Terzi'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Futbol A Takımımızın 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinde meydana gelen rotasyonel travma sonrasında ayak bileği instabil bağ yaralanması (sindezmoz) tespit edilen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Terzi'ye, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı.

Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ifadeleri yer aldı.

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