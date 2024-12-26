Dünya değişti biz hazırız

29 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden aday olan Beşiktaş Başkanı Yücel, siyah-beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalar yaptı. Hüseyin ücel, katıldığı canlı yayında transfer müjdesi de verdi. Yücel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Yücel, "Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!" ifadelerini kullandı.

ZARARI CEBİMDEN KARŞILARIM

Musratı'ye ciddi teklifler olduğunu söyleyen Yücel, "Son aşamaya geldik. En basit tabiriyle, her ne kadar yüzde 100 sorumluluk bende olmasa dahi, Beşiktaş Kulübü Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar görürse, ben kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum" dedi.

SEMİH'E YİNE TEKLİFLER GELECEKTİR

Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a 15 milyon euro'luk bir teklif geldiğini söyleyen Yücel, "Akabinde bir tanede oyuncu vereceklerdi. Bonservissiz ola rak bir sol bek vereceklerdi. 1 yılda Semih kiralık olarak bedelsiz olarak oynayacaktı. Aston Villa'dan geldi teklif ama maalesef kabul görmedi. Bahsettiğimİz liyakat ve öngörü önemli. Geldiğimiz noktada Semih'e yine teklifler gelecektir. Önümüzdeki süreçte bunları da değerlendireceğiz"