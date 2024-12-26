  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Dünya değişti biz hazırız

Dünya değişti biz hazırız

Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya değişti biz hazırız

29 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden aday olan Beşiktaş Başkanı Yücel, siyah-beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalar yaptı. Hüseyin ücel, katıldığı canlı yayında transfer müjdesi de verdi. Yücel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Yücel, "Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!" ifadelerini kullandı.

ZARARI CEBİMDEN KARŞILARIM

Musratı'ye ciddi teklifler olduğunu söyleyen Yücel, "Son aşamaya geldik. En basit tabiriyle, her ne kadar yüzde 100 sorumluluk bende olmasa dahi, Beşiktaş Kulübü Musrati'den bonservis anlamında herhangi bir zarar görürse, ben kendi cebimden karşılayacağım. Buradan taahhüt ediyorum" dedi.

SEMİH'E YİNE TEKLİFLER GELECEKTİR

Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a 15 milyon euro'luk bir teklif geldiğini söyleyen Yücel, "Akabinde bir tanede oyuncu vereceklerdi. Bonservissiz ola rak bir sol bek vereceklerdi. 1 yılda Semih kiralık olarak bedelsiz olarak oynayacaktı. Aston Villa'dan geldi teklif ama maalesef kabul görmedi. Bahsettiğimİz liyakat ve öngörü önemli. Geldiğimiz noktada Semih'e yine teklifler gelecektir. Önümüzdeki süreçte bunları da değerlendireceğiz"

G.Saray'dan dev harekat! 3 yıldız Aslan olacak
Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
DİĞER
Holding'te Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?
Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gidiyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07