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Haberler Beşiktaş 2 anlaşmayı resmen açıkladı!

2 anlaşmayı resmen açıkladı!

Beşiktaş Kulübünün Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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2 anlaşmayı resmen açıkladı!

Beşıktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, seçim çalışmaları kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Projeleri hakkında bilgi veren Adalı daha sonra listesinde bulunan isimleri tanıttı. Etkinlikte konuşma yapan Serdal Adalı, sözlerine kendisini yalnız bırakmayan üyelere teşekkür ederek başladı. Adalı, "Göreve gelmemiz halinde hayata geçirilmek üzere 2 güzide marka Gain Medya ve Rams Türkiye ile yapacağımız işbirliğinin ön protokol anlaşmasını imzalayacağımızı sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda kulübümüzün büyük destekçisi olacaktır" dedi. Adalı, "Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler; göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı bütün imkanlarımızı Beşiktaşımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak, mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız" şeklinde konuştu.

KARA KARTAL'A ALMAN EKOLÜ

Beşıktaş'ta gözler artık tamamen pazar günü yapılacak olağanüstü kongreye çevrilmiş durumda. Seçimde favori olarak gösterilen isim olan Serdal Adalı, Alman sistemiyle takımın içinde bulunduğu disiplinsizliği gidermeyi amaçlıyor. Futbolcu izleme ekibinin başına gelecek ismin Bayern Münih'te görev yapan Martin Siegbert olduğu öğrenildi. Gelecek vadeden oyuncu bulmaktaki ustalığıyla bilinen Siegbert, Serdar Adalı ile anlaşmaya vardı. Eğer bu birliktelik gerçekleşirse siyah beyazlılar yeni dönemde Alman ekolüne geçiş yapacak. Sırayla Köln, Hoffenheim, B. Dortmund ve B. Münih'te görev yapan 40 yaşındaki Siegbert, özellikle Türk ve balkan kökenli oyuncularla ilgili yaptığı araştırmalarla biliniyor.

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