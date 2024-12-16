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Haberler Beşiktaş Serdar Topraktepe: Bütün camiadan özür dilerim

Serdar Topraktepe: Bütün camiadan özür dilerim

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:36 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 21:45
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Serdar Topraktepe: Bütün camiadan özür dilerim

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE TOPRAKTEPE'NİN AÇIKLAMALARI

"Bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını, Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve iyi başlamamız gerektiğini söyledik. Ama maça başladık, hiç bir reaksiyon göstermedik! Bazı maçlarda teknik ve taktik konuşulmaz, bu maç öyleydi. İkinci yarı reaksiyon verdik ama iş işten geçmişti! Kendi adıma, bütün camiadan özür dilerim! Takımın bu durumda olmaması gerekir. Çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum!"

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