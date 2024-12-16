ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Adana'da kazanarak moral bulmak istiyor. 15 hafta sonunda 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın 25 puanı bulunuyor. Ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesi beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Adana Demirspor kadrosunu açıklayan Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gedson Fernandes yer almazken, Milot Rashica'nın sakatlığı ise şok etkisi oluşturdu. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adanana Demirspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte maça dair merak edilen gelişmeler...

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ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA GEDSON FERNANDES KART CEZALISI

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

YILDIZ İSİMLERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Fernandes'in dışında, tedavilerine devam edilen Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin de Adana'ya götürülmesi beklenmiyor.

FELİX UDUOKHAİ GERİ DÖNDÜ

Sakat oyuncuların eksikliklerini hisseden Beşiktaş'a Felix Uduokhai'den sevindiren haber geldi. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uduokhai şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşısında oynayabilecek.

MİLOT RASHİCA'DAN ŞOK HABER

Beşiktaş'ta 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen idmanda ağrı hisseden Milot Rashica antrenmanı yarıda bıraktı. Şok gelişmenin ardından deneyimli oyuncusunun MR'ını çeken siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından Rashica'nın sakatlığı hakkında açıklama paylaştı:

"Milot Rashica'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Eren, Manev, Abdulsamet, Tolga, Yusuf, Tayfun, İzzet, Maestro, Yusuf, Ali, Arda

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Rafa Silva, Chamberlain, Muci, Semih

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. 3'er kez sarı kart gören futbolcular, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında yer alan futbolcular işe şunlar:

-Al Musrati,

-Mert Günok

-Jonas Svensson

-Ersin Destanoğlu

-Ciro Immobile (sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.)