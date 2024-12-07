Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Jonas Svensson'dan Türkçe açıklama

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kartal, galibiyet hasretini derbide gidererek taraftarlarını sevindirdi.
Siyah beyazlılarda Jonas Svensson, maçın ardından basına Türkçe konuşarak açıklamalarda bulundu.
Svensson, "Bende çok yetenek yok. O yüzden mücadele etmem lazım. Kalbimle oynamaya çalışıyorum. Her gün hazır olup Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum." ifadelerinde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
🦅 Jonas Svensson: Yeteneğim yok bu yüzden mücadele etmem gerekiyor. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. #BJKvFB pic.twitter.com/cbiLl2Q2Y8— A Spor (@aspor) December 7, 2024