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Haberler Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Jonas Svensson'dan Türkçe açıklama

Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Jonas Svensson'dan Türkçe açıklama

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Jonas Svensson, maçın ardından basına Türkçe konuşarak açıklamalarda bulundu. İşte o anlar... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 23:05
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Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş'ta Jonas Svensson'dan Türkçe açıklama

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kartal, galibiyet hasretini derbide gidererek taraftarlarını sevindirdi.

Siyah beyazlılarda Jonas Svensson, maçın ardından basına Türkçe konuşarak açıklamalarda bulundu.

Svensson, "Bende çok yetenek yok. O yüzden mücadele etmem lazım. Kalbimle oynamaya çalışıyorum. Her gün hazır olup Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum." ifadelerinde bulundu.

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