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Haberler Beşiktaş Emirhan Topçu: O pozisyon önemliydi!

Emirhan Topçu: O pozisyon önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 21:28
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Emirhan Topçu: O pozisyon önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE EMİRHAN TOPÇU'NUN SÖZLERİ:

Maçtan önce Serdar Hoca 'savaşın' dedi, savaştıktan sonra her şey olur dedi. Dediği oldu. Çok iyi savaştık, çok iyi top oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Mert Ağabey röportajında değinmişti, Fenerbahçe maçı taraftarla barış maçı demişti. Öyle oldu. İnşallah aynı desteği gösterirler, biz de aynı şekilde top oynamaya devam ederiz. Bireysel olarak değil takım olarak; çizgiden çıkardığım o pozisyon önemliydi, zordu. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Bu bir bahane değil. O yüzden doğru işler yaptıysam ne mutlu bana... Sakatlık falan yok, bir ağrı var. Ciddi bir şey yok.

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