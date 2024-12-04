Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle
Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir yandan teknik direktör arayışı devam ederken diğer yandan gözler kongreye çevrildi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah beyazlılar Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş, seçim sürecine kadar olan dönemde teknik direktörünü belirledi. İşte detaylar...
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Milliyet'te yer alan habere göre; Hatayspor karşısında az görev yapan isimlere forma şansı veren Serdar Topraktepe'nin, Fenerbahçe derbisiyle birlikte takımın 5 maçlık kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.
YÖNETİMDEN DERBİ ÖNCESİ FLAŞ HAMLE!
Beşiktaş'ta futbolculara aylardır ödenmeyen ücretler, Fenerbahçe derbisi öncesinde hesaplara yatırıldı.
Ekim ayından bu yana paralarını alamayan oyuncular, Hüseyin Yücel'in başkanlığa oturmasıyla birlikte tahsilatı yaptı.
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