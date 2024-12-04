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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir yandan teknik direktör arayışı devam ederken diğer yandan gözler kongreye çevrildi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah beyazlılar Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş, seçim sürecine kadar olan dönemde teknik direktörünü belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 11:04
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Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran ve olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş'ta gözler 15. haftada oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Derbiyi kazanarak camia üzerindeki kara bulutları azaltmak isteyen siyah beyazlılar seçim sürecine kadar olan dönemdeki hocayı belirledi.

Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Atakaş Hatayspor karşısında skor olarak değil ama futbol adına ümit veren Beşiktaş'ta yılbaşına kadar takımın başında Serdar Topraktepe'nin bulunacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Milliyet'te yer alan habere göre; Hatayspor karşısında az görev yapan isimlere forma şansı veren Serdar Topraktepe'nin, Fenerbahçe derbisiyle birlikte takımın 5 maçlık kazanamama serisine son vermenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

YÖNETİMDEN DERBİ ÖNCESİ FLAŞ HAMLE!

Beşiktaş'ta futbolculara aylardır ödenmeyen ücretler, Fenerbahçe derbisi öncesinde hesaplara yatırıldı.

Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Ekim ayından bu yana paralarını alamayan oyuncular, Hüseyin Yücel'in başkanlığa oturmasıyla birlikte tahsilatı yaptı.

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