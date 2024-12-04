Beşiktaş'ta derbide takımın başında kim olacak? Fenerbahçe maçı öncesi flaş hamle

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran ve olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş'ta gözler 15. haftada oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi.

Derbiyi kazanarak camia üzerindeki kara bulutları azaltmak isteyen siyah beyazlılar seçim sürecine kadar olan dönemdeki hocayı belirledi.