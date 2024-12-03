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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hatayspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 09:13
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