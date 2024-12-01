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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor!

Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 09:35 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:08
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Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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