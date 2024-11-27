İtalyan hakem düdük çalacak

Kara Kartal'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı 5. hafta maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.45'te oynanacak mücadelede Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrea Colombo olacak. VAR koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.

HACIOSMANOĞLU'DAN DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Macaristan'da Beşiktaş'a destek olacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ceyhun Kazancı; UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftada Beşiktaş'ın İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile yarın akşam Macaristan'da oynayacağı maçı tribünden takip edecek. Debrecen şehrindeki maç seyircisiz oynanacak.

MACCABI TEL AVIV MESAİSİ

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 5. haftada yarın akşam Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün başladı. Van Bronckhorst yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yapıp günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.