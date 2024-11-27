BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samet Aybaba'dan flaş ayrılık açıklaması! "Mesaj ile öğrendim"

Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

"WHATSAPP'TAN ÖĞRENDİM"

Ayrılığın ardından konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" dedi.