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Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 15:08
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Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah beyazlılar, 27 Kasım Çarşamba günü saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'ın Debrecen kentine gidecek.

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