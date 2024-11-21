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Haberler Beşiktaş Ayrılıklar kapıda!

Ayrılıklar kapıda!

Transferde yabancı oyunculara odaklanan Beşiktaş, golcü ve kanat takviyesi yapabilmek için gözden çıkarılan Onana ve Chamberlain'le yollarını ayırmak zorunda. Beşiktaş, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana ve 2026'ya kadar kontratı olan Chamberlain'i devre arasında ilk etapta kiralık göndermeyi planlıyor. İki futbolcuyu da Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında oynatıp vitrine çıkarmanın peşinde. Oyuncuların burada iyi bir performans sergilemesini bekleyen siyah-beyazlılar menajerleri aracılığıyla bu iki futbolcuyu yollamanın peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Ayrılıklar kapıda!
Transferde yabancı oyunculara odaklanan Beşiktaş, golcü ve kanat takviyesi yapabilmek için gözden çıkarılan Onana ve Chamberlain'le yollarını ayırmak zorunda. Beşiktaş, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana ve 2026'ya kadar kontratı olan Chamberlain'i devre arasında ilk etapta kiralık göndermeyi planlıyor. İki futbolcuyu da Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında oynatıp vitrine çıkarmanın peşinde. Oyuncuların burada iyi bir performans sergilemesini bekleyen siyah-beyazlılar menajerleri aracılığıyla bu iki futbolcuyu yollamanın peşinde.
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