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Haberler Beşiktaş 5 haftada Beşiktaş!

5 haftada Beşiktaş!

Kara Kartal devre arasına kayıpsız girmek istiyor. Taraftarlar "5 dakikada Beşiktaş" sloganını "5 haftada Beşiktaş" diye değiştirdi. Kartal'a gönül verenler İmmobile ve Rafa Silva'dan yine büyük bir çıkış bekliyor. Hollandalı çalıştırıcı milli arayı en iyi şekilde değerlendirip Süper Lig'de 5'te 5 yapmanın planlarını çıkarıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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5 haftada Beşiktaş!

Şimdilerde milli ara günlerini yaşayan Süper Lig, 17. haftadan sonra devre arasına giriyor. Bir yandan teknik direktör Van Bronckhorst milli aradan geri dönüşün ve yeni bir serinin hesaplarını yaparken, diğer yandan Beşiktaşlı taraftarlar yıldız isimlerden sezon başı performanslarını görmek istiyor. Milli aradan sonra 5 Süper Lig, 2 de Avrupa maçı oynayacak Kara Kartal bu maçları firesiz atlatmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca Sağlık ekibi sakat oyuncular ile tek tek ilgilenirken, yönetim de yapacağı transferler ile psikolojik üstünlüğü takıma tekrar geri kazandırmak istiyor. Bu arada Hollandalı teknik adamın taktiksel değişiklikler konusunda çalışma yaptığı ifade edildi.

KRİTİK DERBİ

Beşiktaş Süper Lig'de devre arasına kadar 5 maç oynayacak. 2 kez güneye deplasmana giderken 3 kez de evinde ağırlayacak. Avrupa'da ise takvimde gurbet yolları görünüyor. Göztepe ile futbola merhaba diyen siyah-beyazlılar Tel Aviv maçı için Macaristan yolunu tutacak. Hatay deplasmanından sonra Beşiktaş için çok önem arz eden ezeli rakibi Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de derbi oynayacak. Bu dev karşılaşma ya tamam ya devam kıvamında bir milat olacak. Bodo maçı için Kartal Norveç'e uçacak. Ardından Adana Demirspor ile kozlarını Yeni Adana Stadı'nda paylaşacak. Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ettikten sonra iple çektiği devre arasına girecek.

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