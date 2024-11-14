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Haberler Beşiktaş Mete Vardar'dan derbi yorumu: Galatasaray o maçı kazanabilir miydi?

Mete Vardar'dan derbi yorumu: Galatasaray o maçı kazanabilir miydi?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, hakem hatalarıyla ilgili konuştu ve Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Vardar yaptığı açıklamada "Galatasaray maçında iyi oynamadık ama 2 kırmızı kart var. 9'a 11 oynayacaktık. Galatasaray o maçı kazanabilir miydi," dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 14:18
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Mete Vardar'dan derbi yorumu: Galatasaray o maçı kazanabilir miydi?

Hakem hataları nedeniyle zirveden uzaklaştıklarını ileri süren Mete Vardar, "Rekabet ettiğimiz kulüplerin hakemlerle aldığı puanları çıkartın, bizim hakemlerle kaybettiklerimizi yan yana koyun. Yukarıda eşit puana sahip kulüpler göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de liderin 10 puan gerisinde olduklarını hatırlatan siyah-beyazlı yönetici, "Trabzonspor maçında penaltımız verilse... Galatasaray maçında iyi oynamadık ama 2 kırmızı kart var. 9'a 11 oynayacaktık. Galatasaray o maçı kazanabilir miydi, mümkün mü? Başakşehir maçında Rashica'nın penaltı pozisyonu var. Sadece penaltı değil, hakem 20 dakika ileri çıkartmadı bizi. Sonra toplayın puanları. 'Havlu attınız.' diyenler bunları koysun, biçsinler. 'Hakemlerden de sorumlusunuz.' diyecekler. Bununla ilgili elimizden geleni yaptığımızı söylüyoruz. Anlatılamayan şeyler de olabilir. Arka planda çalışıyoruz. Her dakika çıkıp bunu yaptık diyemeyiz. 13 kişilik yönetim kadromuz ve başkanımız cansiperane gayret gösteriyor. Hep beraber bu ölü toprağını atacağız, buradan çıkacağız. Rekabet ettiğimiz kulüpler de bunları yaşayacaktır. Önemli olan bizim kenetlenmemiz ve birlik olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

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