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Haberler Beşiktaş Gio antrenmanda yer almadı

Gio antrenmanda yer almadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan idmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel izini nedeniyle Hollanda'ya gitti. Nevzat Demir Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Gio antrenmanda yer almadı
Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan idmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel izini nedeniyle Hollanda'ya gitti. Nevzat Demir Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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