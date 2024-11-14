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Gio antrenmanda yer almadı
Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan idmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel izini nedeniyle Hollanda'ya gitti. Nevzat Demir Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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