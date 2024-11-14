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Onana&Ox yolcu
Beşiktaş, devre arasında Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain'le yolları ayırarak golcü ve kanat oyuncusu transferini gerçekleştirmesi bekleniyor. Gözden çıkarılan Onana ve Chamberlain'in kiralık veya bonservisleriyle birlikte gönderilecekleri kaydedildi. Bu oyuncular ayrılmayı kabul etmemeleri halinde büyük olasılıkla sezonun ikinci yarısı için A takım listesine yazılmayacaklar.
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