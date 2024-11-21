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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan flaş transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Talisca..."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan flaş transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Talisca..."

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten Hasan Arat düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Arat'ın özellikle adı Fenerbahçe ile anılan eski yıldızları Anderson Talisca ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 15:22 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 15:47
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan flaş transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Talisca..."

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten Hasan Arat düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Arat'ın özellikle adı Fenerbahçe ile anılan eski yıldızları Anderson Talisca ile ilgili sözleri gündem oldu.

-Fenerbahçe'nin Talisca ile ilgilendiği konuşuluyor. Daha önce Talisca için öncelik bizde demiştiniz. Çok konuşuldu son günlerde. Neler söylersiniz?

"BİZİM RAFA SILVA'MIZ VAR"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kendisine yöneltilen bu soruya şu şekilde yanıt verdi: Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez, Bizim Rafa Silva'mız var, o bize yeter. Başka kulüplerin ne yapacağı bizi ilgilendirmez.

"TALISCA İLE GÖRÜŞME YAPILDI ANCAK..."

Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik. Kendini Beşiktaşlı olarak görenler, arkadan dolaşmayı bıraksın! Beşiktaşlılar neden Beşiktaş'ı rencide etmeye çalışıyor? YouTube'da, orada, burada... Buna üzülüyorum. Size her şeyi söyleyemiyoruz ama bundan vazgeçsinler. Sporcu ve takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı! Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz.

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