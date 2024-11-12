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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Yönetim Kurulu görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Yönetim Kurulu görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası 25 Ekim 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 01:01
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Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Yönetim Kurulu görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası 25 Ekim 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Hasan Arat (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hüseyin Yücel (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

M. Kaan Şakul (Yönetim Kurulu Üyesi)

Caner Bingöl (Yönetim Kurulu Üyesi)

Cemile Aslı Üstünkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

Deniz Güven (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih Hakan Avşar (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ruşen Ali Nergiz (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tamer Mert (Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Oğuz Tolga Egemen (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Önder Yiğit (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Serkan Leke (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tolga Kırgız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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