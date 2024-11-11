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Haberler Beşiktaş Kartal'da isyan var! Asbaşkan Mete Vardar maçtan sonra tepki gösterdi

Kartal'da isyan var! Asbaşkan Mete Vardar maçtan sonra tepki gösterdi

“Utanmıyor musunuz o penaltıyı vermemeye? İnsan utanır. Şu maçın hakemi olsan evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Ayıptır. Ne oluyor bu futbola? Hiçbir şey değişmedi”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Kartal'da isyan var! Asbaşkan Mete Vardar maçtan sonra tepki gösterdi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir maçından sonra hakem Turgut Doman'a çok sert tepki gösterdi. Asbaşkan Mete Vardar, "Çok utanıyorum. Böyle bir futbolun böyle bir yapının içinde bir parça olmak. Utanmıyor musunuz o penaltıyı vermemeye? Ahlaktan yoksun hakem! Ne oluyor bu futbola? Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor. İnsanları karşı karşıya getiriyorlar. Federasyon değişti, hiçbir şey değişmedi" diye aktardı.

ALGI YAPIYORLAR

Mete Vardar, "Sistem de aynı adamlar da aynı. İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar. Beşiktaş'ı sindiremezsiniz ama bu ahlaksızlıktır. İnsan utanır. Şu maçın hakemi olsam evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Çocuğu olsam bu hakemin yüzüne tükürürdüm. Kazanan takımlar manipülasyon yapıyorlar. Ayıptır. Hakem kararlarıyla yenen bir takımın yöneticisi olmak istemem. Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp" diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş, ligde en az isabetli şut çektiği maçını oynadı. Aynı zamanda dünkü mücadele; Süper Lig'de de bu sezon en az isabetli şut çekilen maçlardan biri oldu. Başakşehir ve Beşiktaş, 1'er isabetli şut attı. Önceki gün Adana Demirspor- Eyüpspor maçında da 1'er isabetli şut vardı.

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