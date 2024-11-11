Siyah beyazlı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, beraberlik sonrası konuştu. Van Bronckhorst, "Dürüst olalım; çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Umarım Immobile döner. Rashica toparlayacaktır. 9 puan kaybı çok fazla" dedi. Hollandalı teknik direktör, "Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç çıkmadı" yorumunu yaptı.