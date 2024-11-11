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Haberler Beşiktaş Açıklama geldi! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında seyircili oynanacak mı?

Açıklama geldi! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında seyircili oynanacak mı?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın seyircili olup olmayacağı merak edilirken, siyah-beyazlı kulüpten konuya ilşkin açıklama yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 13:00
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Açıklama geldi! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında seyircili oynanacak mı?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kaldıkları maçın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi.

"SON 15 DAKİKADAKİ BÜTÜN KARARLARI TERSTİ"

Radyo Gol'e konuşan Mete Vardar, karşılaşmanın son anlarında penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili olarak "Sadece son dakikadaki penaltı pozisyonu değil, hakemin son 15 dakikadaki bütün kararları tersti. Bu maç berabere bitsin diye elinden gelen bütün imkanları kullandı. Son dakikada sen penaltıyı çal, VAR'dan dönsün." ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE HER ZAMAN GÖRÜŞEBİLİYORUZ"

Vardar, "TFF ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine "Her zaman görüşüyoruz TFF ile. İbrahim Bey ile her zaman görüşülebiliyor. Bununla ilgili muhakkak başkanımız bizi toplayacaktır, bu konuyla ilgili çalışma yapılacaktır." yanıtını verdi.

"MACCABI MAÇININ YERİ EN GEÇ YARIN BELLİ OLACAK"

Mete Vardar, Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçının yerinin bugün ya da yarın belli olacağını belirterek, "En geç yarın belli olacak. Macaristan, Almanya olacak. Seyircili olup olmama durumu da var, onunla ilgili girişimleri yaptık." diye konuştu.

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