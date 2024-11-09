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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Espinoza atağı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Espinoza atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu Amerika’da buldu. Yönetim, MLS ekiplerinden San Jose’de oynayan Espinoza’yı listeye dahil etti. Takip edilen 29 yaşındaki Arjantinli yıldızın, ara dönemde getirilmesi planlanıyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Espinoza atağı!

Bu sezon yer aldıkları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Kara Kartal'da, ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Gözünü ocak ayına çeviren siyah-beyazlı ekip, başta kanat hattı olmak üzere birçok bölgeye transfer yapmak için girişimlere başlıyor. Başkan Hasan Arat, transfer komitesinin en yetkili ismi Hüseyin Yücel ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un toplantısında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından San Jose Earthquakes'da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arjantinli Cristian Espinoza gündeme geldi. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş, Gözünü Ocak ayına çevirdi. Bu doğrultuda dört bir yandan girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. Siyah-beyazlı yönetim de yaptığı toplantıda bu ismi değerlendirmeye aldı. 1.73 boyunda ve sürati ile dikkat çeken Espinoza, sağ kanatta görev yapıyor. Arjantinli yıldız, forvet ve yardımcı forvet olarak da oynuyor. Sağ ayağı çok güçlü olan Espinoza, bu sezon 34 maçta 4 gol, 13 asist ile takımının 17 golünde etkili oldu. Yönetim, deneyimli futbolcu için bu hafta içinde görüşmelere başlayacak.

GOLLÜK PAS ONUN İŞİ

Arjantın'de Huracan ve Boca, İspanya'da Vallodolid ve Villarreal takımlarında kariyer yapan Espinoza tam bir asist uzmanı. Gol atmaktan çok ileri uçta görev yapan arkadaşlarına gol vuruşu yaptırmayı seviyor.

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