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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati Körfez yolcusu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a çok büyük umutlarla gelen fakat şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı haline gelen Al-Musrati ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Libyalı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati Körfez yolcusu!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Braga'dan transfer edilen Al Musrati camiada büyük heyecan yaratmıştı. Buna karşın performansı hep beklentilerin altında kalan Libyalı yıldız bu sezon da teknik patron Giovani van Bronckhorst'un gözüne girmeyi tam olarak başaramadı.

FORMAYI NDOUR'A KAPTIRDI

Sakatlığı sonrasında formayı Ndour'a kaptıran Musrati, forma giyecek durumda olmasına rağmen Galatasaray derbisinde süre alamamıştı. Tüm bu can sıkıcı gelişmeler sonrası yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir olay yaşandı. Takvim'in haberine göre Al Musrati'nin menajerinin geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimiyle görüştüğü ve "Hem Katar hem de Suudi Arabistan'dan kulüplerle temas halindeyim. Devre arasında size teklif getireceğim" dediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar masaya iyi bir rakam gelmesi durumunda 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

EN AZ 8 MİLYON EURO

Beşiktaş Yönetiminin Musrati'den en az 8 milyon Euro'luk teklif beklentisi olduğu gelen bilgiler arasında. Van Bronckhorst'un da kulübün "evet" demesi durumunda Musrati'nin ayrılığına asla karşı çıkmayacağı belirtiliyor. Yönetim eğer Musrati'den iyi bir para gelirse bek ve orta saha transferi yapacak.

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