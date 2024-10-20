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Haberler Beşiktaş

Giovanni van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 18:49
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Giovanni van Bronckhorst'tan sakatlık açıklaması! Lyon maçında olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

"Galip geldiğimiz için mutluyum. 2 gol attık, daha da fazla atabilirdik. Skordan memnunum. 3. milli araya kadar olan bölüme 3 puanla başlamak önemliydi. Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık, herkes kırmızı giymişti. Stadyum kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, herkesin bayramı için kutluyorum. Taraftarımız da bu önemli günde mutlu ettik"

REKOR HAKKINDA

"Rekorlar önemli ama benim baktığım şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler. Yaptığım şey bu, yapacağım şey bu. Rekorlar güzel. Benim için, kulüp için güzel. Bunun için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Bekleyip göreceğiz, uzun süredir aramızda olmayan oyuncular var. Milot belki dönebilir. Önümüzdeki günleri görmeliyiz. Lyon maçında Milot olmayacak. 3 günümüz var Lyon maçı için, hazırlanacağız. Sonra lige bakacağız. Avrupa'ya iki kayıpla başladık. Bugün yeni bir sakatlık yaşamadık, bu iyi. Umarım bu süre zarfından aramıza katılan oyuncular olur."

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