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Haberler Beşiktaş

Gedson’un gözü milli takımda

Beşıktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran 12 resmi maçta 11 başlayan 6 gol, 1 asist yapan Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın da yeniden radarına girdi. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz günlerde "Gedson Fernandes için milli takım kapısının aralandığını söyleyebilirim" açıklamasını yaparken 25 yaşındaki yıldız da gözünü kasım ayındaki milli araya çevirdi. Etkili performansını sürdürmeyi hedefleyen Gedson, 6 yıllık aranın ardından milli takıma yeniden çağrılmayı istiyor. 2 kez A milli formayı giyen Gedson Fernandes, son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya ile oynanan hazırlık maçında 22 dakika görev almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Gedson’un gözü milli takımda
Beşıktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran 12 resmi maçta 11 başlayan 6 gol, 1 asist yapan Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın da yeniden radarına girdi. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz günlerde "Gedson Fernandes için milli takım kapısının aralandığını söyleyebilirim" açıklamasını yaparken 25 yaşındaki yıldız da gözünü kasım ayındaki milli araya çevirdi. Etkili performansını sürdürmeyi hedefleyen Gedson, 6 yıllık aranın ardından milli takıma yeniden çağrılmayı istiyor. 2 kez A milli formayı giyen Gedson Fernandes, son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya ile oynanan hazırlık maçında 22 dakika görev almıştı.
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