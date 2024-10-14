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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Sheraldo Becker!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Sheraldo Becker!

İspanyol spor basınına göre, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'deki performansını transfer olduğu orta sıra La Liga takımı Real Sociedad'da bir türlü yakalayamadığı ve daha büyük hedefleri olan bir kulüpte forma giymek istediği için ayrılacağı iddia edildi. Kanat oyuncusunun Giovanni van Bronckhorst'un Hollandalı olması ve Beşiktaş'ın da şampiyonluğa oynaması nedeniyle ara transferde siyah-beyazlı takıma daha sıcak baktığı belirtildi.

Ajax'ın alt yapısında yetişen, Zwolle ve Den Haag formaları giydikten sonra Union Berlin'e transfer olan Sheraldo Becker burada attığı goller ve oynadığı futbol ile Berlin'i zirveye taşıdı. Fakat Real Sociedad formasıyla La Liga'da aradığı havayı bulamadı. Öte yandan alınan duyumlara göre, sol ve sağ kanat oynayan, gerektiğinde santrfor mevkiine de geçen Becker, menajeri aracılığı ile siyah-beyazlı yönetime haber gönderdiği ve yönetimin ise bu durumu ara transfer döneminde değerlendirebileceği söylendi.

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