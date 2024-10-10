Sürprizlere hazırlanın

Beşıktaş Başkanı Hasan Arat, sponsorluk imza töreninde yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gecesini gündüze katan, Ümraniye'den çıkmayan, tesislerin tamamına eli değen, hepsini düzeltmeye çalışan kıymetli yönetim kurulu üyemiz Çağlayan Tugal Bey'i Beşiktaş camiası büyük bir takdirle karşılıyor. Çatıyı da tamamen değiştirdi. Zamanında yapılması gereken malzemeyi biz kullandık" dedi.

KARA DUVAR PROJESİ

Başkan Arat, Kara Duvar projeleriyle ilgili olarak, "Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Çok süratle, izin çıktıktan sonra 4-5 hafta içerisinde değişim yapabiliyoruz" dedi

AÇIKLAYACAĞIZ

Koltukların zamanında çok güzel düzenlendiğini söyleyen Arat, "Beşiktaş en şanslı kulüplerden bir tanesi. Taraftarımız istiyor. Devletimiz anlayışla karşılıyor. Devletin karar mekanizması onlara ait. Onları bekleyeceğiz. Beşiktaş taraftarı, yeni sezonumuzda tribünleri dolduruyor. Kombineler, seyirci sayımız fevkalade kuvvetli seviyede. Talebelerden gelen fiyat serzenişleri var, haklılar. Neler yapabileceğimizi görüşüyoruz, en kısa zamanda açıklayacağız. Ekonomik bir şekilde içeri girecek talebeleri ön plana alacağız. Kademe kademe bunu da gerçekleştirmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.